Костюченко (Чайдакова) Мария Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.05.1952
Дочь: Смирнова Алла Васильевна
Отец ребёнка: Костючеко Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Исусова Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Костючеко Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кочтюченко Людмила Васильевна
Отец ребёнка: Костючеко Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Костюченко Анатолий Васильевич
Отец ребёнка: Костючеко Василий Дмитриевич
Смерть
Неизвестно