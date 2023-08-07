Костюченко (Чайдакова) Мария Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костюченко (Чайдакова) Мария Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чайдаков Семен Карпович

Мать: Чайдакова Евдокия Илларионовна

Рождение ребёнка
11.05.1952

Дочь: Смирнова Алла Васильевна

Отец ребёнка: Костючеко Василий Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Исусова Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Костючеко Василий Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кочтюченко Людмила Васильевна

Отец ребёнка: Костючеко Василий Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Костюченко Анатолий Васильевич

Отец ребёнка: Костючеко Василий Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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