Чайдаков Семен Карпович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чайдаков Семен Карпович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.04.1907

Дата смерти

28.12.1941

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1907

Отец: Чейдаков Карп Иванович

Мать: Чейдакова Мария Романовна

Рождение ребёнка
1935

Дочь: Чейдакова Александра Семеновна

Мать ребёнка: Чайдакова Евдокия Илларионовна

Рождение ребёнка
1938

Сын: Чейдаков Николай Семенович

Мать ребёнка: Чайдакова Евдокия Илларионовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Костюченко Мария Семеновна

Мать ребёнка: Чайдакова Евдокия Илларионовна

Смерть
28.12.1941
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