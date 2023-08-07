Чайдаков Семен Карпович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.04.1907
Дата смерти28.12.1941
ПолМужской
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1907
Отец: Чейдаков Карп Иванович
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Чейдакова Александра Семеновна
Мать ребёнка: Чайдакова Евдокия Илларионовна
Рождение ребёнка
1938
Сын: Чейдаков Николай Семенович
Мать ребёнка: Чайдакова Евдокия Илларионовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Костюченко Мария Семеновна
Мать ребёнка: Чайдакова Евдокия Илларионовна
Смерть
28.12.1941