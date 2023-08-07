Чайдакова Евдокия Илларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чайдакова Евдокия Илларионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1935

Дочь: Чейдакова Александра Семеновна

Отец ребёнка: Чайдаков Семен Карпович

Рождение ребёнка
1938

Сын: Чейдаков Николай Семенович

Отец ребёнка: Чайдаков Семен Карпович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Костюченко Мария Семеновна

Отец ребёнка: Чайдаков Семен Карпович

Смерть
Неизвестно
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