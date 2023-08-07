Чайдакова Евдокия Илларионовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1913
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Чейдакова Александра Семеновна
Отец ребёнка: Чайдаков Семен Карпович
Рождение ребёнка
1938
Сын: Чейдаков Николай Семенович
Отец ребёнка: Чайдаков Семен Карпович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Костюченко Мария Семеновна
Отец ребёнка: Чайдаков Семен Карпович
Смерть
Неизвестно