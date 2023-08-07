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Костючеко Василий Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Костюченко Дмитрий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.05.1952

Дочь: Смирнова Алла Васильевна

Мать ребёнка: Костюченко Мария Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Исусова Валентина Васильевна

Мать ребёнка: Костюченко Мария Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кочтюченко Людмила Васильевна

Мать ребёнка: Костюченко Мария Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Костюченко Анатолий Васильевич

Мать ребёнка: Костюченко Мария Семеновна

Смерть
Неизвестно
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