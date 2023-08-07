Костючеко Василий Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1925
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: Костюченко Дмитрий
Рождение ребёнка
11.05.1952
Дочь: Смирнова Алла Васильевна
Мать ребёнка: Костюченко Мария Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Исусова Валентина Васильевна
Мать ребёнка: Костюченко Мария Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кочтюченко Людмила Васильевна
Мать ребёнка: Костюченко Мария Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Костюченко Анатолий Васильевич
Мать ребёнка: Костюченко Мария Семеновна
Смерть
Неизвестно