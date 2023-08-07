Смирнова (Костюченко) Алла (Алевтина) Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова (Костюченко) Алла (Алевтина) Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.05.1952

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1952

Отец: Костючеко Василий Дмитриевич

Мать: Костюченко Мария Семеновна

Рождение ребёнка
11.08.1973

Дочь: Снежана

Отец ребёнка: Брагин Анатолий

Рождение ребёнка
24.08.1980

Дочь: Смирнова Марина

Отец ребёнка: Смирнов Владимир Федорович

Хатанга, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Брагин Анатолий

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