Смирнова (Костюченко) Алла (Алевтина) Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.05.1952
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1952
Рождение ребёнка
11.08.1973
Дочь: Снежана
Отец ребёнка: Брагин Анатолий
Рождение ребёнка
24.08.1980
Дочь: Смирнова Марина
Отец ребёнка: Смирнов Владимир Федорович
Хатанга, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Брагин Анатолий