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Прийменко Филипп Григорьевич

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Прийменко Григорий Степанович

Мать: Прийменко 1-й брак

Рождение ребёнка
1840

Сын: Прийменко Михаил Филиппович

Мать ребёнка: Прийменко Домникия Прокофьевна

Рождение ребёнка
1845

Сын: Прийменко Авраам Филиппович

Мать ребёнка: Прийменко Домникия Прокофьевна

Рождение ребёнка
1849

Сын: Прийменко Иван Филиппович

Мать ребёнка: Прийменко Домникия Прокофьевна

Рождение ребёнка
1856

Сын: Прийменко Лука Филиппович

Мать ребёнка: Прийменко Домникия Прокофьевна

Рождение ребёнка
1859

Сын: Прийменко Мартын Филиппович

Мать ребёнка: Прийменко Домникия Прокофьевна

Смерть
Неизвестно
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