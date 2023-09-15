Прийменко Лука Филиппович
Место рождения
Дата рождения1856
Дата смерти30.01.1920
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Рождение ребёнка
05.12.1875
Мать ребёнка: Прийменко Мария Ефимовна
Рождение ребёнка
17.09.1878
Дочь: Ефимия Лукьяновна
Мать ребёнка: Прийменко Мария Ефимовна
Рождение ребёнка
26.08.1882
Мать ребёнка: Прийменко Мария Ефимовна
Рождение ребёнка
13.12.1887
Мать ребёнка: Прийменко Мария Ефимовна
Рождение ребёнка
1890
Мать ребёнка: Прийменко Мария Ефимовна
Рождение ребёнка
?.07.1918
Сын: Прийменко Дмитрий Лукьянович
Мать ребёнка: Прийменко Мария Ефимовна
Смерть
30.01.1920
Причина смерти: Болезнь-тиф
Похороны
Неизвестно