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Прийменко Лука Филиппович

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1856

Дата смерти

30.01.1920

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Прийменко Филипп Григорьевич

Мать: Прийменко Домникия Прокофьевна

Рождение ребёнка
05.12.1875

Сын: Прийменко Савва Лукич

Мать ребёнка: Прийменко Мария Ефимовна

Рождение ребёнка
17.09.1878

Дочь: Ефимия Лукьяновна

Мать ребёнка: Прийменко Мария Ефимовна

Рождение ребёнка
26.08.1882

Сын: Прийменко Поликарп Лукич

Мать ребёнка: Прийменко Мария Ефимовна

Рождение ребёнка
13.12.1887

Сын: Прийменко Евгений Лукич

Мать ребёнка: Прийменко Мария Ефимовна

Рождение ребёнка
1890

Сын: Прийменко Дмитрий Лукич

Мать ребёнка: Прийменко Мария Ефимовна

Рождение ребёнка
?.07.1918

Сын: Прийменко Дмитрий Лукьянович

Мать ребёнка: Прийменко Мария Ефимовна

Смерть
30.01.1920
Причина смерти: Болезнь-тиф
Похороны
Неизвестно
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