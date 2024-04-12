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Прийменко Дмитрий Лукич

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Прийменко Лука Филиппович

Мать: Прийменко Мария Ефимовна

Рождение ребёнка
12.09.1911

Сын: Прийменко Федор Дмитриевич

Мать ребёнка: Мария Игнатовна

Рождение ребёнка
05.09.1912

Дочь: Елизавета Дмитриевна

Мать ребёнка: Мария Игнатовна

Рождение ребёнка
12.01.1914

Сын: Прийменко Петр Дмитриевич

Мать ребёнка: Мария Игнатовна

Рождение ребёнка
15.08.1918

Сын: Прийменко Тимофей Дмитриевич

Мать ребёнка: Мария Игнатовна

Рождение ребёнка
27.03.1921

Дочь: Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Мария Игнатовна

Смерть
Неизвестно
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