Прийменко Дмитрий Лукич
Место рождения
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Рождение ребёнка
12.09.1911
Сын: Прийменко Федор Дмитриевич
Мать ребёнка: Мария Игнатовна
Рождение ребёнка
05.09.1912
Дочь: Елизавета Дмитриевна
Мать ребёнка: Мария Игнатовна
Рождение ребёнка
12.01.1914
Сын: Прийменко Петр Дмитриевич
Мать ребёнка: Мария Игнатовна
Рождение ребёнка
15.08.1918
Сын: Прийменко Тимофей Дмитриевич
Мать ребёнка: Мария Игнатовна
Рождение ребёнка
27.03.1921
Дочь: Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Мария Игнатовна
Смерть
Неизвестно