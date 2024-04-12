Прийменко Мария Ефимовна
Место рождения
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Рождение ребёнка
05.12.1875
Отец ребёнка: Прийменко Лука Филиппович
Рождение ребёнка
17.09.1878
Дочь: Ефимия Лукьяновна
Отец ребёнка: Прийменко Лука Филиппович
Рождение ребёнка
26.08.1882
Отец ребёнка: Прийменко Лука Филиппович
Рождение ребёнка
13.12.1887
Отец ребёнка: Прийменко Лука Филиппович
Рождение ребёнка
1890
Отец ребёнка: Прийменко Лука Филиппович
Рождение ребёнка
?.07.1918
Сын: Прийменко Дмитрий Лукьянович
Отец ребёнка: Прийменко Лука Филиппович
Смерть
Неизвестно