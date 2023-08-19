Мария Игнатовна
Место рождения
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.09.1911
Сын: Прийменко Федор Дмитриевич
Отец ребёнка: Прийменко Дмитрий Лукич
Рождение ребёнка
05.09.1912
Дочь: Елизавета Дмитриевна
Отец ребёнка: Прийменко Дмитрий Лукич
Рождение ребёнка
12.01.1914
Сын: Прийменко Петр Дмитриевич
Отец ребёнка: Прийменко Дмитрий Лукич
Рождение ребёнка
15.08.1918
Сын: Прийменко Тимофей Дмитриевич
Отец ребёнка: Прийменко Дмитрий Лукич
Рождение ребёнка
27.03.1921
Дочь: Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Прийменко Дмитрий Лукич
Смерть
Неизвестно