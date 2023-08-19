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Прийменко Домникия Прокофьевна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1819

Дата смерти

25.02.1888

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1840

Сын: Прийменко Михаил Филиппович

Отец ребёнка: Прийменко Филипп Григорьевич

Рождение ребёнка
1845

Сын: Прийменко Авраам Филиппович

Отец ребёнка: Прийменко Филипп Григорьевич

Рождение ребёнка
1849

Сын: Прийменко Иван Филиппович

Отец ребёнка: Прийменко Филипп Григорьевич

Рождение ребёнка
1856

Сын: Прийменко Лука Филиппович

Отец ребёнка: Прийменко Филипп Григорьевич

Рождение ребёнка
1859

Сын: Прийменко Мартын Филиппович

Отец ребёнка: Прийменко Филипп Григорьевич

Смерть
25.02.1888
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно