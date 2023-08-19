Прийменко Домникия Прокофьевна
Место рождения
Дата рождения1819
Дата смерти25.02.1888
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1840
Сын: Прийменко Михаил Филиппович
Отец ребёнка: Прийменко Филипп Григорьевич
Рождение ребёнка
1845
Сын: Прийменко Авраам Филиппович
Отец ребёнка: Прийменко Филипп Григорьевич
Рождение ребёнка
1849
Сын: Прийменко Иван Филиппович
Отец ребёнка: Прийменко Филипп Григорьевич
Рождение ребёнка
1856
Сын: Прийменко Лука Филиппович
Отец ребёнка: Прийменко Филипп Григорьевич
Рождение ребёнка
1859
Сын: Прийменко Мартын Филиппович
Отец ребёнка: Прийменко Филипп Григорьевич
Смерть
25.02.1888
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно