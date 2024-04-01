Кардаполцов Иван Казак Кр.Полуденной Матвеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кардаполцов Иван Казак Кр.Полуденной Матвеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Дата смерти

16.03.1838

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: Каргаполцов Матвей Отст. Драгун Д.Новопавловки

Мать: Каргапольцева Матрона Борисова

Бракосочетание
10.01.1774

Жена: Каргапольцева Ульяна Васильева

Новопавловка, Петропавловский уезд, Акмолинская область
Рождение ребёнка
31.05.1780

Сын: Каргапольцев Федор Иванов

Мать ребёнка: Каргапольцева Ульяна Васильева

Рождение ребёнка
08.07.1783

Сын: Каргапольцев Прокопий Казак Кр.Полуденной Иванов

Мать ребёнка: Каргапольцева Ульяна Васильева

Новопавловка, Петропавловский уезд, Акмолинская область
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Татьяна (Настасья) Иванова

Мать ребёнка: Каргапольцева Ульяна Васильева

Рождение ребёнка
1792

Сын: Каргапольцев Константин Иванов

Мать ребёнка: Каргапольцева Ульяна Васильева

Бракосочетание
15.05.1801

Жена: Ускова 1, Каргапольцева 2 Анна Данилова

Вдова крепости Лебяжьей
Смерть
16.03.1838
85 лет от старости
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