Кардаполцов Иван Казак Кр.Полуденной Матвеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
Дата смерти16.03.1838
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Бракосочетание
10.01.1774
Рождение ребёнка
31.05.1780
Сын: Каргапольцев Федор Иванов
Мать ребёнка: Каргапольцева Ульяна Васильева
Рождение ребёнка
08.07.1783
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Татьяна (Настасья) Иванова
Мать ребёнка: Каргапольцева Ульяна Васильева
Рождение ребёнка
1792
Сын: Каргапольцев Константин Иванов
Мать ребёнка: Каргапольцева Ульяна Васильева
Бракосочетание
15.05.1801
Вдова крепости Лебяжьей
Смерть
16.03.1838
85 лет от старости