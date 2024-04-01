Каргапольцев Федор Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.05.1780
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1780
Рождение ребёнка
13.08.1799
Сын: Каргапольцев Максим Федоров
Мать ребёнка: Каргапольцева Ефимия Андреева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Каргапольцев Григорий Федоров?
Мать ребёнка: Каргапольцева Ефимия Андреева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно