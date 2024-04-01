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Каргапольцев Федор Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.05.1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1780

Отец: Кардаполцов Иван Казак Кр.Полуденной Матвеев

Мать: Каргапольцева Ульяна Васильева

Рождение ребёнка
13.08.1799

Сын: Каргапольцев Максим Федоров

Мать ребёнка: Каргапольцева Ефимия Андреева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каргапольцев Григорий Федоров?

Мать ребёнка: Каргапольцева Ефимия Андреева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каргапольцева Ефимия Андреева

Смерть
Неизвестно
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