Каргапольцев Максим Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.08.1799
Дата смертиДо 1871
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1799
Рождение ребёнка
Около 1822
Дочь: Федора Максимова
Мать ребёнка: Каргапольцева Степанида Дмитриева
Рождение ребёнка
Около 1827
Рождение ребёнка
Около 1831
Дочь: Ефимия Максимова
Мать ребёнка: Каргапольцева Степанида Дмитриева
Рождение ребёнка
Около 1833
Рождение ребёнка
Около 1843
Сын: Кардапольцев Архип Максимов
Мать ребёнка: Каргапольцева Степанида Дмитриева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гладилова Пелагея Максимова
Мать ребёнка: Каргапольцева Степанида Дмитриева
Бракосочетание
Неизвестно
Крестьянская дочь
Смерть
До 1871