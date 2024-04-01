Каргапольцев Максим Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каргапольцев Максим Федоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.08.1799

Дата смерти

До 1871

Пол

Мужской

Отец

1780 г.р.

Мать

1779 г.р.

Жена

Около 1800 г.р.

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1799

Отец: Каргапольцев Федор Иванов

Мать: Каргапольцева Ефимия Андреева

Рождение ребёнка
Около 1822

Дочь: Федора Максимова

Мать ребёнка: Каргапольцева Степанида Дмитриева

Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Кардапольцов Андрей Казак Ст. Камышловой Максимов

Мать ребёнка: Каргапольцева Степанида Дмитриева

Рождение ребёнка
Около 1831

Дочь: Ефимия Максимова

Мать ребёнка: Каргапольцева Степанида Дмитриева

Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Каргапольцев Ефим Казак Выс. Камышловского Максимов

Мать ребёнка: Каргапольцева Степанида Дмитриева

Рождение ребёнка
Около 1843

Сын: Кардапольцев Архип Максимов

Мать ребёнка: Каргапольцева Степанида Дмитриева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каргапольцев Афанасий Казак Выс. Камышловского Максимов

Мать ребёнка: Каргапольцева Степанида Дмитриева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гладилова Пелагея Максимова

Мать ребёнка: Каргапольцева Степанида Дмитриева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каргапольцева Степанида Дмитриева

Крестьянская дочь
Смерть
До 1871
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