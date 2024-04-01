Каргапольцева (Атасова?) Ефимия Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1779
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.08.1799
Сын: Каргапольцев Максим Федоров
Отец ребёнка: Каргапольцев Федор Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Каргапольцев Григорий Федоров?
Отец ребёнка: Каргапольцев Федор Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно