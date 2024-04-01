Каргапольцева (Атасова?) Ефимия Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каргапольцева (Атасова?) Ефимия Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.08.1799

Сын: Каргапольцев Максим Федоров

Отец ребёнка: Каргапольцев Федор Иванов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каргапольцев Григорий Федоров?

Отец ребёнка: Каргапольцев Федор Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каргапольцев Федор Иванов

Смерть
Неизвестно
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