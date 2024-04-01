Гладилова (Каргапольцева?) Пелагея Максимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.09.1854
Дочь: Ирина Артамонова
Отец ребёнка: Гладилов Артамон Казак Ст. Камышловой Степанов
Рождение ребёнка
?.09.1855
Дочь: Ефросинья Артамонова
Отец ребёнка: Гладилов Артамон Казак Ст. Камышловой Степанов
Рождение ребёнка
Около 1869
Дочь: Павлова Анастасия Артамонова
Отец ребёнка: Гладилов Артамон Казак Ст. Камышловой Степанов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гладилов Константин Артамонов
Отец ребёнка: Гладилов Артамон Казак Ст. Камышловой Степанов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно