Гусева (Козлова) Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1762
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: Козловъ Мануилъ
Мать: Козлова Маланья
Рождение ребёнка
1784
Сын: Гусевъ Василий
Отец ребёнка: Гусевъ Тимофей
Рождение ребёнка
12.01.1785
Сын: Гусевъ Павелъ
Отец ребёнка: Гусевъ Тимофей
Рождение ребёнка
28.08.1788
Дочь: Гусева Марфа
Отец ребёнка: Гусевъ Тимофей
Рождение ребёнка
1797
Сын: Гусевъ Василий
Отец ребёнка: Гусевъ Тимофей
Рождение ребёнка
12.11.1800
Сын: Гусевъ Иванъ
Отец ребёнка: Гусевъ Тимофей
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Сорокина Наталья
Отец ребёнка: Гусевъ Тимофей
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Кувшинова Ирина
Отец ребёнка: Гусевъ Тимофей
Рождение ребёнка
08.10.1810
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Гусевъ Тимофей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гусевъ Тимофей