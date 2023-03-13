Гусева (Козлова) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГусева (Козлова) Татьяна

Гусева (Козлова) Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Козловъ Мануилъ

Мать: Козлова Маланья

Рождение ребёнка
1784

Сын: Гусевъ Василий

Отец ребёнка: Гусевъ Тимофей

Рождение ребёнка
12.01.1785

Сын: Гусевъ Павелъ

Отец ребёнка: Гусевъ Тимофей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.08.1788

Дочь: Гусева Марфа

Отец ребёнка: Гусевъ Тимофей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1797

Сын: Гусевъ Василий

Отец ребёнка: Гусевъ Тимофей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.11.1800

Сын: Гусевъ Иванъ

Отец ребёнка: Гусевъ Тимофей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Сорокина Наталья

Отец ребёнка: Гусевъ Тимофей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Кувшинова Ирина

Отец ребёнка: Гусевъ Тимофей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.10.1810

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Гусевъ Тимофей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гусевъ Тимофей

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