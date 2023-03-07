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Гусевъ Василий

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1797

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Гусевъ Тимофей

Мать: Гусева Татьяна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
20.01.1817

Жена: Гусева Василиса

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.01.1818

Дочь: Гуляева Татьяна

Мать ребёнка: Гусева Василиса

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.10.1821

Дочь: Баканова Прасковья

Мать ребёнка: Гусева Василиса

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Марфа

Мать ребёнка: Гусева Василиса

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Авдотья

Мать ребёнка: Гусева Василиса

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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