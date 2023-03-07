Гусевъ Василий
Место рождения
Дата рождения1797
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: Гусевъ Тимофей
Мать: Гусева Татьяна
Бракосочетание
20.01.1817
Жена: Гусева Василиса
Рождение ребёнка
10.01.1818
Дочь: Гуляева Татьяна
Мать ребёнка: Гусева Василиса
Рождение ребёнка
22.10.1821
Дочь: Баканова Прасковья
Мать ребёнка: Гусева Василиса
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Марфа
Мать ребёнка: Гусева Василиса
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Авдотья
Мать ребёнка: Гусева Василиса