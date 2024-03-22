Гуляева (Гусева) Татьяна
Место рождения
Дата рождения10.01.1818
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1818
Отец: Гусевъ Василий
Мать: Гусева Василиса
Бракосочетание
?.01.1837
Муж: Гуляевъ Василий
Рождение ребёнка
31.10.1837
Сын: Гуляевъ Степанъ
Отец ребёнка: Гуляевъ Василий
Рождение ребёнка
02.08.1839
Сын: Гуляевъ Матвей
Отец ребёнка: Гуляевъ Василий
Рождение ребёнка
01.10.1841
Дочь: Устинья
Отец ребёнка: Гуляевъ Василий
Рождение ребёнка
20.03.1845
Дочь: Матрена
Отец ребёнка: Гуляевъ Василий
Рождение ребёнка
06.07.1846
Сын: Гуляевъ Михаилъ
Отец ребёнка: Гуляевъ Василий
Рождение ребёнка
10.02.1849
Сын: Гуляевъ Федоръ
Отец ребёнка: Гуляевъ Василий