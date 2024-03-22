Гуляева (Гусева) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гуляева (Гусева) Татьяна

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

10.01.1818

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1818

Отец: Гусевъ Василий

Мать: Гусева Василиса

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
?.01.1837

Муж: Гуляевъ Василий

Рождение ребёнка
31.10.1837

Сын: Гуляевъ Степанъ

Отец ребёнка: Гуляевъ Василий

Рождение ребёнка
02.08.1839

Сын: Гуляевъ Матвей

Отец ребёнка: Гуляевъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.10.1841

Дочь: Устинья

Отец ребёнка: Гуляевъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.03.1845

Дочь: Матрена

Отец ребёнка: Гуляевъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.07.1846

Сын: Гуляевъ Михаилъ

Отец ребёнка: Гуляевъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.02.1849

Сын: Гуляевъ Федоръ

Отец ребёнка: Гуляевъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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