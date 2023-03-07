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Гуляевъ Василий

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1819

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Гуляевъ Федоръ

Мать: Гуляева Татьяна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
?.01.1837

Жена: Гуляева Татьяна

Рождение ребёнка
31.10.1837

Сын: Гуляевъ Степанъ

Мать ребёнка: Гуляева Татьяна

Рождение ребёнка
02.08.1839

Сын: Гуляевъ Матвей

Мать ребёнка: Гуляева Татьяна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.10.1841

Дочь: Устинья

Мать ребёнка: Гуляева Татьяна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.03.1845

Дочь: Матрена

Мать ребёнка: Гуляева Татьяна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.07.1846

Сын: Гуляевъ Михаилъ

Мать ребёнка: Гуляева Татьяна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.02.1849

Сын: Гуляевъ Федоръ

Мать ребёнка: Гуляева Татьяна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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