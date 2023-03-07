Гуляевъ Василий
Место рождения
Дата рождения1819
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Гуляевъ Федоръ
Мать: Гуляева Татьяна
Бракосочетание
?.01.1837
Жена: Гуляева Татьяна
Рождение ребёнка
31.10.1837
Сын: Гуляевъ Степанъ
Мать ребёнка: Гуляева Татьяна
Рождение ребёнка
02.08.1839
Сын: Гуляевъ Матвей
Мать ребёнка: Гуляева Татьяна
Рождение ребёнка
01.10.1841
Дочь: Устинья
Мать ребёнка: Гуляева Татьяна
Рождение ребёнка
20.03.1845
Дочь: Матрена
Мать ребёнка: Гуляева Татьяна
Рождение ребёнка
06.07.1846
Сын: Гуляевъ Михаилъ
Мать ребёнка: Гуляева Татьяна
Рождение ребёнка
10.02.1849
Сын: Гуляевъ Федоръ
Мать ребёнка: Гуляева Татьяна