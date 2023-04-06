Гуляевъ Матвей
Место рождения
Дата рождения02.08.1839
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1839
Отец: Гуляевъ Василий
Мать: Гуляева Татьяна
Бракосочетание
12.07.1859
Жена: Гуляева Наталья
Рождение ребёнка
01.01.1861
Дочь: Анастасия
Мать ребёнка: Гуляева Наталья
Рождение ребёнка
01.02.1862
Сын: Гуляевъ Федоръ
Мать ребёнка: Гуляева Наталья
Рождение ребёнка
20.03.1872
Дочь: Агафья
Мать ребёнка: Гуляева Наталья