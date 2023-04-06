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Гуляевъ Матвей

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

02.08.1839

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1839

Отец: Гуляевъ Василий

Мать: Гуляева Татьяна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
12.07.1859

Жена: Гуляева Наталья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.01.1861

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: Гуляева Наталья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.02.1862

Сын: Гуляевъ Федоръ

Мать ребёнка: Гуляева Наталья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.03.1872

Дочь: Агафья

Мать ребёнка: Гуляева Наталья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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