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Гуляева (Кувшинова) Наталья

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

25.08.1839

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1839

Отец: Кувшиновъ Иванъ

Мать: Кувшинова Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
12.07.1859

Муж: Гуляевъ Матвей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.01.1861

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Гуляевъ Матвей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.02.1862

Сын: Гуляевъ Федоръ

Отец ребёнка: Гуляевъ Матвей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.03.1872

Дочь: Агафья

Отец ребёнка: Гуляевъ Матвей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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