Гуляева (Кувшинова) Наталья
Место рождения
Дата рождения25.08.1839
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1839
Отец: Кувшиновъ Иванъ
Мать: Кувшинова Прасковья
Бракосочетание
12.07.1859
Муж: Гуляевъ Матвей
Рождение ребёнка
01.01.1861
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Гуляевъ Матвей
Рождение ребёнка
01.02.1862
Сын: Гуляевъ Федоръ
Отец ребёнка: Гуляевъ Матвей
Рождение ребёнка
20.03.1872
Дочь: Агафья
Отец ребёнка: Гуляевъ Матвей