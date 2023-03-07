Гуляева (Баканова) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гуляева (Баканова) Татьяна

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1789

Дата смерти

16.05.1865

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Бакановъ Иванъ

Мать: Баканова Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
05.02.1797

Муж: Гуляевъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.02.1810

Дочь: Ляпкина Авдотья

Отец ребёнка: Гуляевъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.06.1812

Дочь: Долматова Агрофена

Отец ребёнка: Гуляевъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.05.1814

Дочь: Салова Федосья

Отец ребёнка: Гуляевъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.03.1816

Дочь: Юрина Марья

Отец ребёнка: Гуляевъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.04.1817

Сын: Гуляевъ Василий

Отец ребёнка: Гуляевъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Гуляева Катерина

Отец ребёнка: Гуляевъ Федоръ

Рождение ребёнка
1819

Сын: Гуляевъ Василий

Отец ребёнка: Гуляевъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1825

Сын: Гуляевъ Иванъ

Отец ребёнка: Гуляевъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
16.05.1865
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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