Гуляева (Баканова) Татьяна
Место рождения
Дата рождения1789
Дата смерти16.05.1865
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: Бакановъ Иванъ
Мать: Баканова Анна
Бракосочетание
05.02.1797
Муж: Гуляевъ Федоръ
Рождение ребёнка
25.02.1810
Дочь: Ляпкина Авдотья
Отец ребёнка: Гуляевъ Федоръ
Рождение ребёнка
18.06.1812
Дочь: Долматова Агрофена
Отец ребёнка: Гуляевъ Федоръ
Рождение ребёнка
29.05.1814
Дочь: Салова Федосья
Отец ребёнка: Гуляевъ Федоръ
Рождение ребёнка
26.03.1816
Дочь: Юрина Марья
Отец ребёнка: Гуляевъ Федоръ
Рождение ребёнка
08.04.1817
Сын: Гуляевъ Василий
Отец ребёнка: Гуляевъ Федоръ
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Гуляева Катерина
Отец ребёнка: Гуляевъ Федоръ
Рождение ребёнка
1819
Сын: Гуляевъ Василий
Отец ребёнка: Гуляевъ Федоръ
Рождение ребёнка
1825
Сын: Гуляевъ Иванъ
Отец ребёнка: Гуляевъ Федоръ
Смерть
16.05.1865