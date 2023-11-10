Ляпкина (Гуляева) Авдотья
Место рождения
Дата рождения25.02.1810
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1810
Отец: Гуляевъ Федоръ
Мать: Гуляева Татьяна
Рождение ребёнка
1831
Сын: Ляпкинъ Семенъ
Отец ребёнка: Ляпкинъ Илья
Рождение ребёнка
06.05.1835
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Ляпкинъ Илья
Рождение ребёнка
29.03.1836
Дочь: Матрена
Отец ребёнка: Ляпкинъ Илья
Рождение ребёнка
14.09.1838
Сын: Ляпкинъ Михаилъ
Отец ребёнка: Ляпкинъ Илья
Рождение ребёнка
06.11.1845
Сын: Ляпкинъ Михаилъ
Отец ребёнка: Ляпкинъ Илья
Рождение ребёнка
10.05.1847
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Ляпкинъ Илья
Рождение ребёнка
18.12.1848
Дочь: Гудкова Ульяна
Отец ребёнка: Ляпкинъ Илья
Рождение ребёнка
12.03.1851
Сын: Ляпкинъ Алексей
Отец ребёнка: Ляпкинъ Илья
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ляпкинъ Илья