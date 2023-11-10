Ляпкина (Гуляева) Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ляпкина (Гуляева) Авдотья

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

25.02.1810

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1810

Отец: Гуляевъ Федоръ

Мать: Гуляева Татьяна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1831

Сын: Ляпкинъ Семенъ

Отец ребёнка: Ляпкинъ Илья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.05.1835

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Ляпкинъ Илья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.03.1836

Дочь: Матрена

Отец ребёнка: Ляпкинъ Илья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.09.1838

Сын: Ляпкинъ Михаилъ

Отец ребёнка: Ляпкинъ Илья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.11.1845

Сын: Ляпкинъ Михаилъ

Отец ребёнка: Ляпкинъ Илья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.05.1847

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Ляпкинъ Илья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.12.1848

Дочь: Гудкова Ульяна

Отец ребёнка: Ляпкинъ Илья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.03.1851

Сын: Ляпкинъ Алексей

Отец ребёнка: Ляпкинъ Илья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ляпкинъ Илья

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