Перехватова (Гуляева) Катерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перехватова (Гуляева) Катерина

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1796

Дата смерти

17.11.1865

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Гуляевъ Федоръ

Мать: Гуляева Наталья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
10.02.1816

Муж: Перехватовъ Петръ

Рождение ребёнка
14.01.1817

Сын: Перехватовъ Иванъ

Отец ребёнка: Перехватовъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.10.1821

Дочь: Голубцова Настасья

Отец ребёнка: Перехватовъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1821

Сын: Перехватовъ Ѳеодоръ

Отец ребёнка: Перехватовъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Перехватовъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Перехватовъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Еѵлампія

Отец ребёнка: Перехватовъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.11.1837

Дочь: Потѣшина Екатерина

Отец ребёнка: Перехватовъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.03.1840

Сын: Перехватовъ Иванъ

Отец ребёнка: Перехватовъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
17.11.1865
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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