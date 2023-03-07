Перехватова (Гуляева) Катерина
Место рождения
Дата рождения1796
Дата смерти17.11.1865
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: Гуляевъ Федоръ
Мать: Гуляева Наталья
Бракосочетание
10.02.1816
Муж: Перехватовъ Петръ
Рождение ребёнка
14.01.1817
Сын: Перехватовъ Иванъ
Отец ребёнка: Перехватовъ Петръ
Рождение ребёнка
29.10.1821
Дочь: Голубцова Настасья
Отец ребёнка: Перехватовъ Петръ
Рождение ребёнка
1821
Сын: Перехватовъ Ѳеодоръ
Отец ребёнка: Перехватовъ Петръ
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Перехватовъ Петръ
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Перехватовъ Петръ
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Еѵлампія
Отец ребёнка: Перехватовъ Петръ
Рождение ребёнка
21.11.1837
Дочь: Потѣшина Екатерина
Отец ребёнка: Перехватовъ Петръ
Рождение ребёнка
30.03.1840
Сын: Перехватовъ Иванъ
Отец ребёнка: Перехватовъ Петръ
Смерть
17.11.1865