Баканова (Гусева) Прасковья
Место рождения
Дата рождения22.10.1821
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1821
Отец: Гусевъ Василий
Мать: Гусева Василиса
Бракосочетание
05.02.1843
Муж: Бакановъ Павелъ
Рождение ребёнка
29.01.1844
Сын: Бакановъ Иванъ
Отец ребёнка: Бакановъ Павелъ
Рождение ребёнка
20.02.1846
Сын: Бакановъ Федоръ
Отец ребёнка: Бакановъ Павелъ
Рождение ребёнка
03.03.1849
Дочь: Кулешова Евдокия
Отец ребёнка: Бакановъ Павелъ
Рождение ребёнка
23.03.1857
Дочь: Баканова Марья
Отец ребёнка: Бакановъ Павелъ
Рождение ребёнка
19.09.1860
Сын: Бакановъ Иванъ
Отец ребёнка: Бакановъ Павелъ