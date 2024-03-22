Баканова (Гусева) Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баканова (Гусева) Прасковья

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

22.10.1821

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1821

Отец: Гусевъ Василий

Мать: Гусева Василиса

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
05.02.1843

Муж: Бакановъ Павелъ

Рождение ребёнка
29.01.1844

Сын: Бакановъ Иванъ

Отец ребёнка: Бакановъ Павелъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.02.1846

Сын: Бакановъ Федоръ

Отец ребёнка: Бакановъ Павелъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.03.1849

Дочь: Кулешова Евдокия

Отец ребёнка: Бакановъ Павелъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.03.1857

Дочь: Баканова Марья

Отец ребёнка: Бакановъ Павелъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.09.1860

Сын: Бакановъ Иванъ

Отец ребёнка: Бакановъ Павелъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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