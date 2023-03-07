Кулешова (Баканова) Евдокия
Место рождения
Дата рождения03.03.1849
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1849
Отец: Бакановъ Павелъ
Мать: Баканова Прасковья
Рождение ребёнка
1870
Сын: Кулешовъ Иванъ
Отец ребёнка: Кулешовъ Александръ (Степановъ)
Рождение ребёнка
08.09.1872
Сын: Кулешовъ Якимъ
Отец ребёнка: Кулешовъ Александръ (Степановъ)
Рождение ребёнка
08.09.1874
Сын: Кулешовъ Сергей
Отец ребёнка: Кулешовъ Александръ (Степановъ)
Бракосочетание
Неизвестно