Кулешова (Баканова) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулешова (Баканова) Евдокия

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

03.03.1849

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1849

Отец: Бакановъ Павелъ

Мать: Баканова Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1870

Сын: Кулешовъ Иванъ

Отец ребёнка: Кулешовъ Александръ (Степановъ)

Рождение ребёнка
08.09.1872

Сын: Кулешовъ Якимъ

Отец ребёнка: Кулешовъ Александръ (Степановъ)

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.09.1874

Сын: Кулешовъ Сергей

Отец ребёнка: Кулешовъ Александръ (Степановъ)

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кулешовъ Александръ (Степановъ)

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