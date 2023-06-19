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Бакановъ Павелъ

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1823

Дата смерти

13.03.1865

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Бакановъ Михаилъ

Мать: Баканова Татьяна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
05.02.1843

Жена: Баканова Прасковья

Рождение ребёнка
29.01.1844

Сын: Бакановъ Иванъ

Мать ребёнка: Баканова Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.02.1846

Сын: Бакановъ Федоръ

Мать ребёнка: Баканова Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.03.1849

Дочь: Кулешова Евдокия

Мать ребёнка: Баканова Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.03.1857

Дочь: Баканова Марья

Мать ребёнка: Баканова Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.09.1860

Сын: Бакановъ Иванъ

Мать ребёнка: Баканова Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
13.03.1865
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан