Бакановъ Павелъ
Место рождения
Дата рождения1823
Дата смерти13.03.1865
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Бакановъ Михаилъ
Мать: Баканова Татьяна
Бракосочетание
05.02.1843
Жена: Баканова Прасковья
Рождение ребёнка
29.01.1844
Сын: Бакановъ Иванъ
Мать ребёнка: Баканова Прасковья
Рождение ребёнка
20.02.1846
Сын: Бакановъ Федоръ
Мать ребёнка: Баканова Прасковья
Рождение ребёнка
03.03.1849
Дочь: Кулешова Евдокия
Мать ребёнка: Баканова Прасковья
Рождение ребёнка
23.03.1857
Дочь: Баканова Марья
Мать ребёнка: Баканова Прасковья
Рождение ребёнка
19.09.1860
Сын: Бакановъ Иванъ
Мать ребёнка: Баканова Прасковья
Смерть
13.03.1865