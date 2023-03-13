Козловъ Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козловъ Алексей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Дата смерти

1823

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: Козловъ Мануилъ

Мать: Козлова Маланья

Рождение ребёнка
1776

Дочь: Варганова Анна

Мать ребёнка: Козлова Ирина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Кулакова Лукерья

Мать ребёнка: Козлова Ирина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Чемоданова Пелагея

Мать ребёнка: Козлова Ирина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Волкова, Еремина Афимья

Мать ребёнка: Козлова Ирина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.07.1788

Сын: Козловы Степанъ Соломония

Мать ребёнка: Козлова Ирина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козлова Ирина

Смерть
1823
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