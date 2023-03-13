Козловъ Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
Дата смерти1823
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: Козловъ Мануилъ
Мать: Козлова Маланья
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Варганова Анна
Мать ребёнка: Козлова Ирина
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Кулакова Лукерья
Мать ребёнка: Козлова Ирина
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Чемоданова Пелагея
Мать ребёнка: Козлова Ирина
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Волкова, Еремина Афимья
Мать ребёнка: Козлова Ирина
Рождение ребёнка
29.07.1788
Сын: Козловы Степанъ Соломония
Мать ребёнка: Козлова Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Козлова Ирина
Смерть
1823