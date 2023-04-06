Кулакова (Козлова) Лукерья
Место рождения
Дата рождения1779
Дата смертиС 1808 по 1815
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: Козловъ Алексей
Мать: Козлова Ирина
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Кулакова Ульяна
Отец ребёнка: Кулаковъ Степанъ
Рождение ребёнка
23.11.1799
Дочь: Кулакова Катерина
Отец ребёнка: Кулаковъ Степанъ
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Спигина Акулина
Отец ребёнка: Кулаковъ Степанъ
Рождение ребёнка
30.09.1804
Сын: Кулаковъ Григорий
Отец ребёнка: Кулаковъ Степанъ
Рождение ребёнка
20.04.1807
Дочь: Макарова Александра
Отец ребёнка: Кулаковъ Степанъ
Рождение ребёнка
15.01.1810
Дочь: Кулакова Оксинья
Отец ребёнка: Кулаковъ Степанъ
Рождение ребёнка
07.10.1811
Сын: Кулаковъ Андрей
Отец ребёнка: Кулаковъ Степанъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кулаковъ Степанъ
Смерть
С 1808 по 1815