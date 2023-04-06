Кулакова (Козлова) Лукерья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулакова (Козлова) Лукерья

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1779

Дата смерти

С 1808 по 1815

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Козловъ Алексей

Мать: Козлова Ирина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1798

Дочь: Кулакова Ульяна

Отец ребёнка: Кулаковъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.11.1799

Дочь: Кулакова Катерина

Отец ребёнка: Кулаковъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1801

Дочь: Спигина Акулина

Отец ребёнка: Кулаковъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.09.1804

Сын: Кулаковъ Григорий

Отец ребёнка: Кулаковъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.04.1807

Дочь: Макарова Александра

Отец ребёнка: Кулаковъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.01.1810

Дочь: Кулакова Оксинья

Отец ребёнка: Кулаковъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.10.1811

Сын: Кулаковъ Андрей

Отец ребёнка: Кулаковъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кулаковъ Степанъ

Смерть
С 1808 по 1815
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