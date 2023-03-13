Козлова (Перехватова) Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова (Перехватова) Ирина

Место рождения

Притыкино, Нижегородскаго уезда

Дата рождения

1753

Дата смерти

09.04.1813

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Перехватовъ Семенъ

Мать: Перехватова Марфа Иванова

Притыкино, Нижегородскаго уезда
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Варганова Анна

Отец ребёнка: Козловъ Алексей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Кулакова Лукерья

Отец ребёнка: Козловъ Алексей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Чемоданова Пелагея

Отец ребёнка: Козловъ Алексей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Волкова, Еремина Афимья

Отец ребёнка: Козловъ Алексей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.07.1788

Сын: Козловы Степанъ Соломония

Отец ребёнка: Козловъ Алексей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козловъ Алексей

Смерть
09.04.1813
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан