Козлова (Перехватова) Ирина
Место рожденияПритыкино, Нижегородскаго уезда
Дата рождения1753
Дата смерти09.04.1813
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: Перехватовъ Семенъ
Притыкино, Нижегородскаго уезда
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Варганова Анна
Отец ребёнка: Козловъ Алексей
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Кулакова Лукерья
Отец ребёнка: Козловъ Алексей
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Чемоданова Пелагея
Отец ребёнка: Козловъ Алексей
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Волкова, Еремина Афимья
Отец ребёнка: Козловъ Алексей
Рождение ребёнка
29.07.1788
Сын: Козловы Степанъ Соломония
Отец ребёнка: Козловъ Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Козловъ Алексей
Смерть
09.04.1813