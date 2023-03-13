Миногина, Назарова Марфа Марья
Место рожденияПритыкино, Нижегородскаго уезда
Дата рождения1747
Дата смерти25.02.1802
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: Перехватовъ Семенъ
Притыкино, Нижегородскаго уезда
Рождение ребёнка
1767
Сын: Назаровъ Иванъ
Отец ребёнка: Назаровъ Степанъ
Рождение ребёнка
1773
Сын: Назаровъ Прокофий
Отец ребёнка: Назаровъ Степанъ
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Назаровъ Степанъ
Рождение ребёнка
1779
Отец ребёнка: Миногинъ Сидневъ Иванъ
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Миногина Дарья
Отец ребёнка: Миногинъ Сидневъ Иванъ
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Сентюрина Авдотья
Отец ребёнка: Миногинъ Сидневъ Иванъ
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Шаманина Анна
Отец ребёнка: Миногинъ Сидневъ Иванъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Назаровъ Степанъ
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.02.1802