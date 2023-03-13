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Миногина, Назарова Марфа Марья

Место рождения

Притыкино, Нижегородскаго уезда

Дата рождения

1747

Дата смерти

25.02.1802

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: Перехватовъ Семенъ

Мать: Перехватова Марфа Иванова

Притыкино, Нижегородскаго уезда
Рождение ребёнка
1767

Сын: Назаровъ Иванъ

Отец ребёнка: Назаровъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1773

Сын: Назаровъ Прокофий

Отец ребёнка: Назаровъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Назаровъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1779

Сын: Мыногинъ Сидневъ Семенъ

Отец ребёнка: Миногинъ Сидневъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Миногина Дарья

Отец ребёнка: Миногинъ Сидневъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Сентюрина Авдотья

Отец ребёнка: Миногинъ Сидневъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Шаманина Анна

Отец ребёнка: Миногинъ Сидневъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Назаровъ Степанъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Миногинъ Сидневъ Иванъ

Смерть
25.02.1802
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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