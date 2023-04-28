Шаманина (Сиднева Миногина) Анна
Место рождения
Дата рождения1788
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: Миногинъ Сидневъ Иванъ
Бракосочетание
27.01.1807
Муж: Шаманинъ Артемий
Рождение ребёнка
16.01.1808
Сын: Шаманинъ Петръ
Отец ребёнка: Шаманинъ Артемий
Рождение ребёнка
1814
Сын: Шаманинъ Антонъ
Отец ребёнка: Шаманинъ Артемий
Рождение ребёнка
1826
Сын: Шаманинъ Степанъ
Отец ребёнка: Шаманинъ Артемий