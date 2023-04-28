Шаманина (Сиднева Миногина) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаманина (Сиднева Миногина) Анна

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1788

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: Миногинъ Сидневъ Иванъ

Мать: Миногина, Назарова Марфа Марья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
27.01.1807

Муж: Шаманинъ Артемий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.01.1808

Сын: Шаманинъ Петръ

Отец ребёнка: Шаманинъ Артемий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1814

Сын: Шаманинъ Антонъ

Отец ребёнка: Шаманинъ Артемий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1826

Сын: Шаманинъ Степанъ

Отец ребёнка: Шаманинъ Артемий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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