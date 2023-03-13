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Козловъ Левонтей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1758

Пол

Мужской

Отец

1725 г.р.

Мать

1730 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: Козловъ Мануилъ

Мать: Козлова Маланья

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