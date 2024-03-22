Сорокина (Гусева) Наталья
Место рождения
Дата рождения1802
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Гусевъ Тимофей
Мать: Гусева Татьяна
Рождение ребёнка
1831
Сын: Сорокинъ Иванъ
Отец ребёнка: Сорокинъ Тимофей
Рождение ребёнка
23.09.1834
Дочь: Фекла
Отец ребёнка: Сорокинъ Тимофей
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Ефросинья
Отец ребёнка: Сорокинъ Тимофей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сорокинъ Тимофей