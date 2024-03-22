Сорокина (Гусева) Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокина (Гусева) Наталья

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1802

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Гусевъ Тимофей

Мать: Гусева Татьяна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1831

Сын: Сорокинъ Иванъ

Отец ребёнка: Сорокинъ Тимофей

Рождение ребёнка
23.09.1834

Дочь: Фекла

Отец ребёнка: Сорокинъ Тимофей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Ефросинья

Отец ребёнка: Сорокинъ Тимофей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сорокинъ Тимофей

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