Кутумова (Некшина) Евгения Степановна
Место рождения
Дата рождения26.11.1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1838
Отец: Некшин Степан Семенович
Бракосочетание
1859
приход посада Большие Соли, Преображенской церкви, Ярославский уезд
Рождение ребёнка
1862
Отец ребёнка: Кутумов Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
02.08.1866
Дочь: Анна Андреевна
Отец ребёнка: Кутумов Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Зазулина Афанасия Андреева
Отец ребёнка: Кутумов Андрей Михайлович
Смерть
Неизвестно