Кутумова (Некшина) Евгения Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кутумова (Некшина) Евгения Степановна

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Место рождения

Костино, Ярославский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

26.11.1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1838

Отец: Некшин Степан Семенович

Мать: Некшина Параскева Петрова

Костино, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
1859

Муж: Кутумов Андрей Михайлович

приход посада Большие Соли, Преображенской церкви, Ярославский уезд
Рождение ребёнка
1862

Сын: Кутумов Степан Андреевич

Отец ребёнка: Кутумов Андрей Михайлович

Рождение ребёнка
02.08.1866

Дочь: Анна Андреевна

Отец ребёнка: Кутумов Андрей Михайлович

Турово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Зазулина Афанасия Андреева

Отец ребёнка: Кутумов Андрей Михайлович

Турово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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