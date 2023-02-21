Некшина Параскева Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некшина Параскева Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1809 г.р.

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1827

Дочь: Анна Степановна

Отец ребёнка: Некшин Степан Семенович

Бракосочетание
До 1827

Муж: Некшин Степан Семенович

Рождение ребёнка
Вычислено 1831

Дочь: Зиновия Степановна

Отец ребёнка: Некшин Степан Семенович

Рождение ребёнка
Вычислено 1835

Сын: Некшин Александр Степанович

Отец ребёнка: Некшин Степан Семенович

Рождение ребёнка
26.11.1838

Дочь: Кутумова Евгения Степановна

Отец ребёнка: Некшин Степан Семенович

Костино, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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