Некшина Параскева Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1827
Дочь: Анна Степановна
Отец ребёнка: Некшин Степан Семенович
Бракосочетание
До 1827
Рождение ребёнка
Вычислено 1831
Дочь: Зиновия Степановна
Отец ребёнка: Некшин Степан Семенович
Рождение ребёнка
Вычислено 1835
Сын: Некшин Александр Степанович
Отец ребёнка: Некшин Степан Семенович
Рождение ребёнка
26.11.1838
Дочь: Кутумова Евгения Степановна
Отец ребёнка: Некшин Степан Семенович
Костино, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно