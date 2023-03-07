Зазулина (Кутумова) Афанасия Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зазулина (Кутумова) Афанасия Андреева

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Место рождения

Турово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Кутумов Андрей Михайлович

Мать: Кутумова Евгения Степановна

Турово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
22.01.1895

Муж: Зазулин Федор Васильевич

Левашово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
26.12.1896

Сын: Зазулин Стефан Федорович

Отец ребёнка: Зазулин Федор Васильевич

Рождение ребёнка
21.06.1901

Дочь: Мария Федоровна

Отец ребёнка: Зазулин Федор Васильевич

Рождение ребёнка
06.08.1903

Сын: Зазулин Иоанн Федорович

Отец ребёнка: Зазулин Федор Васильевич

Рождение ребёнка
10.02.1907

Сын: Зазулин Алексей Федорович

Отец ребёнка: Зазулин Федор Васильевич

Рождение ребёнка
24.01.1910

Сын: Зазулин Василий Федорович

Отец ребёнка: Зазулин Федор Васильевич

Шахово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
03.12.1911

Сын: Зазулин Николай Федорович

Отец ребёнка: Зазулин Федор Васильевич

Рождение ребёнка
22.10.1915

Сын: Зазулин Михаил Федорович

Отец ребёнка: Зазулин Федор Васильевич

Рождение ребёнка
22.10.1915

Дочь: Елизавета Федоровна

Отец ребёнка: Зазулин Федор Васильевич

Смерть
Неизвестно
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