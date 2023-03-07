Зазулина (Кутумова) Афанасия Андреева
Место рождения
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Бракосочетание
22.01.1895
Левашово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
26.12.1896
Отец ребёнка: Зазулин Федор Васильевич
Рождение ребёнка
21.06.1901
Дочь: Мария Федоровна
Отец ребёнка: Зазулин Федор Васильевич
Рождение ребёнка
06.08.1903
Отец ребёнка: Зазулин Федор Васильевич
Рождение ребёнка
10.02.1907
Сын: Зазулин Алексей Федорович
Отец ребёнка: Зазулин Федор Васильевич
Рождение ребёнка
24.01.1910
Сын: Зазулин Василий Федорович
Отец ребёнка: Зазулин Федор Васильевич
Шахово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
03.12.1911
Сын: Зазулин Николай Федорович
Отец ребёнка: Зазулин Федор Васильевич
Рождение ребёнка
22.10.1915
Отец ребёнка: Зазулин Федор Васильевич
Рождение ребёнка
22.10.1915
Дочь: Елизавета Федоровна
Отец ребёнка: Зазулин Федор Васильевич
Смерть
Неизвестно