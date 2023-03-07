Некшин Степан Семенович
Место рождения
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Некшин Семен Герасимов
Рождение ребёнка
Вычислено 1827
Дочь: Анна Степановна
Мать ребёнка: Некшина Параскева Петрова
Бракосочетание
До 1827
Рождение ребёнка
Вычислено 1831
Дочь: Зиновия Степановна
Мать ребёнка: Некшина Параскева Петрова
Рождение ребёнка
Вычислено 1835
Сын: Некшин Александр Степанович
Мать ребёнка: Некшина Параскева Петрова
Рождение ребёнка
26.11.1838
Дочь: Кутумова Евгения Степановна
Мать ребёнка: Некшина Параскева Петрова
Смерть
Неизвестно