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Некшин Степан Семенович

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Место рождения

Костино, Ярославский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Некшин Семен Герасимов

Мать: Некшина Феодора Васильева

Костино, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1827

Дочь: Анна Степановна

Мать ребёнка: Некшина Параскева Петрова

Бракосочетание
До 1827

Жена: Некшина Параскева Петрова

Рождение ребёнка
Вычислено 1831

Дочь: Зиновия Степановна

Мать ребёнка: Некшина Параскева Петрова

Рождение ребёнка
Вычислено 1835

Сын: Некшин Александр Степанович

Мать ребёнка: Некшина Параскева Петрова

Рождение ребёнка
26.11.1838

Дочь: Кутумова Евгения Степановна

Мать ребёнка: Некшина Параскева Петрова

Костино, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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