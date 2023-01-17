Кутумов Андрей Михайлович
Место рождения
Дата рождения14.10.1838
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1838
Отец: Кутумов Михаил Яковлевич
Мать: Кутумова Ульяна Петровна
Бракосочетание
1859
приход посада Большие Соли, Преображенской церкви, Ярославский уезд
Рождение ребёнка
1862
Мать ребёнка: Кутумова Евгения Степановна
Рождение ребёнка
02.08.1866
Дочь: Анна Андреевна
Мать ребёнка: Кутумова Евгения Степановна
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Зазулина Афанасия Андреева
Мать ребёнка: Кутумова Евгения Степановна
Смерть
Неизвестно