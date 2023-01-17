Кутумов Андрей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кутумов Андрей Михайлович

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Место рождения

Турово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

14.10.1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1838

Отец: Кутумов Михаил Яковлевич

Мать: Кутумова Ульяна Петровна

Турово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
1859

Жена: Кутумова Евгения Степановна

приход посада Большие Соли, Преображенской церкви, Ярославский уезд
Рождение ребёнка
1862

Сын: Кутумов Степан Андреевич

Мать ребёнка: Кутумова Евгения Степановна

Рождение ребёнка
02.08.1866

Дочь: Анна Андреевна

Мать ребёнка: Кутумова Евгения Степановна

Турово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Зазулина Афанасия Андреева

Мать ребёнка: Кутумова Евгения Степановна

Турово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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