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Кутумов Михаил Яковлевич

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Место рождения

Турово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

Вычислено 1807

Дата смерти

До 1859

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1807

Отец: Кутумов Яков Сергеевич

Мать: Кутумов Екатерина Сергеевна

Турово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
30.08.1830

Дочь: Раиса Михайловна

Мать ребёнка: Кутумова Ульяна Петровна

Рождение ребёнка
30.?.1830

Дочь: Елизавета Михайловна

Мать ребёнка: Кутумова Ульяна Петровна

Рождение ребёнка
Вычислено 1832

Сын: Кутумов Евгений Яковлевич

Мать ребёнка: Кутумова Ульяна Петровна

Бракосочетание
До 1832

Жена: Кутумова Ульяна Петровна

Рождение ребёнка
14.10.1838

Сын: Кутумов Андрей Михайлович

Мать ребёнка: Кутумова Ульяна Петровна

Турово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
14.10.1838

Дочь: Анна Михайловна

Мать ребёнка: Кутумова Ульяна Петровна

Турово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
До 1859
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