Кутумов Михаил Яковлевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1807
Дата смертиДо 1859
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1807
Рождение ребёнка
30.08.1830
Дочь: Раиса Михайловна
Мать ребёнка: Кутумова Ульяна Петровна
Рождение ребёнка
30.?.1830
Дочь: Елизавета Михайловна
Мать ребёнка: Кутумова Ульяна Петровна
Рождение ребёнка
Вычислено 1832
Сын: Кутумов Евгений Яковлевич
Мать ребёнка: Кутумова Ульяна Петровна
Бракосочетание
До 1832
Жена: Кутумова Ульяна Петровна
Рождение ребёнка
14.10.1838
Сын: Кутумов Андрей Михайлович
Мать ребёнка: Кутумова Ульяна Петровна
Рождение ребёнка
14.10.1838
Дочь: Анна Михайловна
Мать ребёнка: Кутумова Ульяна Петровна
Смерть
До 1859