Кутумова Ульяна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кутумова Ульяна Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.08.1830

Дочь: Раиса Михайловна

Отец ребёнка: Кутумов Михаил Яковлевич

Рождение ребёнка
30.?.1830

Дочь: Елизавета Михайловна

Отец ребёнка: Кутумов Михаил Яковлевич

Рождение ребёнка
Вычислено 1832

Сын: Кутумов Евгений Яковлевич

Отец ребёнка: Кутумов Михаил Яковлевич

Бракосочетание
До 1832

Муж: Кутумов Михаил Яковлевич

Рождение ребёнка
14.10.1838

Сын: Кутумов Андрей Михайлович

Отец ребёнка: Кутумов Михаил Яковлевич

Турово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
14.10.1838

Дочь: Анна Михайловна

Отец ребёнка: Кутумов Михаил Яковлевич

Турово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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