Кутумова Ульяна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.08.1830
Дочь: Раиса Михайловна
Отец ребёнка: Кутумов Михаил Яковлевич
Рождение ребёнка
30.?.1830
Дочь: Елизавета Михайловна
Отец ребёнка: Кутумов Михаил Яковлевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1832
Сын: Кутумов Евгений Яковлевич
Отец ребёнка: Кутумов Михаил Яковлевич
Бракосочетание
До 1832
Рождение ребёнка
14.10.1838
Сын: Кутумов Андрей Михайлович
Отец ребёнка: Кутумов Михаил Яковлевич
Рождение ребёнка
14.10.1838
Дочь: Анна Михайловна
Отец ребёнка: Кутумов Михаил Яковлевич
Смерть
Неизвестно