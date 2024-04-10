Чеботарев Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смерти1984
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Прозорова (Чеботарева) Галина Васильевна
Мать ребёнка: Чеботарева (Прибегайлова) Лидия Павловна
Рождение ребёнка
1928
Сын: Чеботарев Евгений
Мать ребёнка: Чеботарева (Прибегайлова) Лидия Павловна
Рождение ребёнка
1938
Сын: Чеботарев Юрий
Мать ребёнка: Чеботарева (Прибегайлова) Лидия Павловна
Смерть
1984
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область