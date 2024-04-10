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Чеботарев Василий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

1984

Пол

Мужской

Добавил:

EI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Чеботарев Иван Степанович

Мать: Чеботарева Матрена Григорьевна

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Прозорова (Чеботарева) Галина Васильевна

Мать ребёнка: Чеботарева (Прибегайлова) Лидия Павловна

Рождение ребёнка
1928

Сын: Чеботарев Евгений

Мать ребёнка: Чеботарева (Прибегайлова) Лидия Павловна

Рождение ребёнка
1938

Сын: Чеботарев Юрий

Мать ребёнка: Чеботарева (Прибегайлова) Лидия Павловна

Смерть
1984
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область

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