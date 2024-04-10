Чеботарева Матрена Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чеботарева Матрена Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

1952

Пол

Женский

Добавил:

EI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Костюк (Чеботарева) Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Чеботарев Иван Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чеботарев Федор Иванович

Отец ребёнка: Чеботарев Иван Степанович

Рождение ребёнка
1901

Дочь: (Чеботарева) Тамара (Мара) Ивановна

Отец ребёнка: Чеботарев Иван Степанович

Рождение ребёнка
1903

Сын: Чеботарев Василий Иванович

Отец ребёнка: Чеботарев Иван Степанович

Смерть
1952

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