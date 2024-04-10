Чеботарева Матрена Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
Дата смерти1952
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Костюк (Чеботарева) Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Чеботарев Иван Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Чеботарев Иван Степанович
Рождение ребёнка
1901
Дочь: (Чеботарева) Тамара (Мара) Ивановна
Отец ребёнка: Чеботарев Иван Степанович
Рождение ребёнка
1903
Сын: Чеботарев Василий Иванович
Отец ребёнка: Чеботарев Иван Степанович
Смерть
1952