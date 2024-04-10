Чеботарев Федор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Роза
Развод
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чеботарева Серафима (Сима)
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чеботарева Серафима (Сима)
Смерть
Неизвестно