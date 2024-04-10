Чеботарев Федор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чеботарев Федор Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1865 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

EI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чеботарев Иван Степанович

Мать: Чеботарева Матрена Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Роза

Развод
Неизвестно

Жена: Чеботарева Серафима (Сима)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чеботарева Серафима (Сима)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чеботарева Серафима (Сима)

Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чеботарева Серафима (Сима)

Смерть
Неизвестно

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