Костюк (Чеботарева) Валентина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костюк (Чеботарева) Валентина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1987

Пол

Женский

Отец

Мать

1865 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

EI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чеботарев Иван Степанович

Мать: Чеботарева Матрена Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Развод
Неизвестно

Муж: Стрельников ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стрельников ?

Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Стрельников ?

Смерть
1987

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