Костюк (Чеботарева) Валентина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1987
ПолЖенский
Мать
Муж
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Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Развод
Неизвестно
Муж: Стрельников ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Стрельников ?
Рождение ребёнка
1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Стрельников ?
Смерть
1987