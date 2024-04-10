Чеботарев Евгений — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чеботарев Евгений

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1928

Дата смерти

1999

Пол

Мужской

Отец

1903 г.р.

Мать

1908 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

EI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Чеботарев Василий Иванович

Мать: Чеботарева (Прибегайлова) Лидия Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
1999

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