Чеботарева (Прибегайлова) Лидия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чеботарева (Прибегайлова) Лидия Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

1940

Пол

Женский

Добавил:

EI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Прибегайлов Павел Иванович

Мать: Прибегайлова (Иванова) Елена (Лёля)

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Прозорова (Чеботарева) Галина Васильевна

Отец ребёнка: Чеботарев Василий Иванович

Рождение ребёнка
1928

Сын: Чеботарев Евгений

Отец ребёнка: Чеботарев Василий Иванович

Рождение ребёнка
1938

Сын: Чеботарев Юрий

Отец ребёнка: Чеботарев Василий Иванович

Смерть
1940
Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край

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