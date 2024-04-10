Чеботарева (Прибегайлова) Лидия Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смерти1940
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Прозорова (Чеботарева) Галина Васильевна
Отец ребёнка: Чеботарев Василий Иванович
Рождение ребёнка
1928
Сын: Чеботарев Евгений
Отец ребёнка: Чеботарев Василий Иванович
Рождение ребёнка
1938
Сын: Чеботарев Юрий
Отец ребёнка: Чеботарев Василий Иванович
Смерть
1940
Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край