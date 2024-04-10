Прозорова (Чеботарева) Галина Васильевна
Место рожденияРоссия
Дата рождения1927
Дата смерти1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Рождение ребёнка
1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Прозоров Павел Иванович
Рождение ребёнка
17.07.1953
Дочь: Прозорова (Прозорова) Лидия Павловна
Отец ребёнка: Прозоров Павел Иванович
Смерть
1996
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Похороны
Неизвестно