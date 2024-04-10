Прозорова (Чеботарева) Галина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПрозорова (Чеботарева) Галина Васильевна

Прозорова (Чеботарева) Галина Васильевна

avatar

Место рождения

Россия

Дата рождения

1927

Дата смерти

1996

Пол

Женский

Добавил:

EI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: Чеботарев Василий Иванович

Мать: Чеботарева (Прибегайлова) Лидия Павловна

Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Прозоров Павел Иванович

Рождение ребёнка
17.07.1953

Дочь: Прозорова (Прозорова) Лидия Павловна

Отец ребёнка: Прозоров Павел Иванович

Смерть
1996
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.