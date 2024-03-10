Козлова (Гусева) Лариса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова (Гусева) Лариса

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Место рождения

г. Орск Оренб. обл.

Дата рождения

1904

Дата смерти

1991

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Гусев Александр

Мать: Тетеревятникова Лизавета Архипова

г. Орск Оренб. обл.
Рождение ребёнка
18.12.1926

Дочь: Руднева Людмила

Отец ребёнка: Козлов Павел

прииск Кумак Оренб. обл
Рождение ребёнка
1929

Сын: Козлов Володя

Отец ребёнка: Козлов Павел

Рождение ребёнка
1932

Сын: Козлов Леонид

Отец ребёнка: Козлов Павел

Место жительства
По 1939
Email
Место жительства
С 1947
Кумертау Башкирия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козлов Павел

Смерть
1991
г. Кумертау Башкирия
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