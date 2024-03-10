Козлова (Гусева) Лариса
Место рожденияг. Орск Оренб. обл.
Дата рождения1904
Дата смерти1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Гусев Александр
г. Орск Оренб. обл.
Рождение ребёнка
18.12.1926
Дочь: Руднева Людмила
Отец ребёнка: Козлов Павел
прииск Кумак Оренб. обл
Рождение ребёнка
1929
Сын: Козлов Володя
Отец ребёнка: Козлов Павел
Рождение ребёнка
1932
Сын: Козлов Леонид
Отец ребёнка: Козлов Павел
Место жительства
По 1939
Место жительства
С 1947
Кумертау Башкирия
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Козлов Павел
Смерть
1991
г. Кумертау Башкирия